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سيدي بوزيد: افتتاح السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 21:05 قراءة: 0 د, 43 ث
      
افتتحت، اليوم الثلاثاء، بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد، السنة التكوينية الجديدة 2024-2025 بمجموعة من الفقرات والأنشطة التي أمّنها المركب الشبابي حي الهناء بسيدي بوزيد، وتمثلت في مسابقات وألعاب ترفيهية، وتقديم مشروع بعنوان "العمل من أجل المناخ"، وزيارة ميدانية لضيعة بيولوجية، وتقديم قصص نجاح.
وبيّن مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد، عبد الرزاق دخيل، في تصريح لوكالة "وات"، أن المركز يقدم دورات تكوينية في التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجموعة من الاختصاصات، وقد شهد في السنوات الأخيرة اقبالا من طرف الراغبين في التكوين في الميدان الفلاحي لخصوصية ولاية سيدي بوزيد الفلاحية، ولتوفر طاقة الادماج في سوق الشغل.
وأضاف أن طاقة استيعاب المركز تبلغ 60 متكوّنا في مجال التكوين الأساسي، و60 متكوّنا في مجال التكوين المستمر في اختصاصات الأشجار المثمرة، والبيوت المحمية، وتربية الماشية، كما يؤمن المركز أنشطة خارجية في مختلف معتمديات الجهة لفائدة الفلاحين، ويوفّر تكوينا لعدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي.


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