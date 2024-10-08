وزير الخارجية يبحث مع سفيرة هولاندا تطوير التعاون والاستحقاقات القادمة

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، لدى استقباله سفيرة مملكة هولاندا بتونس، جوزيفين فرانتزن، حرص تونس على مزيد تطوير التعاون المثمر مع هولندا ليشمل قطاعات واعدة وذلك في أفق الاستحقاقات الثنائية القادمة.



وتأتي في مقدّمة تلك الاستحقاقات، وفق ما اوضحه بيان للوزارة، الدورة التاسعة للمشاورات السياسية التونسية - الهولندية، التي ستكون الإطار المناسب لبحث سبل دعم برامج التعاون الثنائي لاسيّما في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية وفي مجال الحوكمة والتكوين الدبلوماسي في الاتجاهين .





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وثمّن الجانبان، خلال اللقاء، "المستوى المتميز لعلاقات الصداقة العريقة والتعاون بين البلدين وتنوعها سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو في علاقة بالمؤسسات الأوروبية والدولية، وفق رؤية تقوم على المنافع المتبادلة والاحترام واستقلالية القرار".



من جهتها قدمت السفيرة الهولندية للوزير النفطي خالص تهاني نظيره الهولندي بمناسبة تولّيه مهامه الجديدة.



وعيّن محمد علي النفطي وزيرا للشؤون للخارجية في 25 أوت 2024، إثر تحوير حكومي أعلنه رئيس الدولة، قيس سعيّد.



