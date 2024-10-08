استعدادا للبطولة العربية للكرة الطائرة: فوز المنتخب التونسي على نادي غيبزي التركي 3-0

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فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم الثلاثاء على نادي "غيبزي" متصدر البطولة التركية ، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وذلك ضمن تربصه التحضيري بتركيا استعدادا للبطولة العربية المقررة من 30 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2024 بالعاصمة البحرينية المنامة.



ويواصل المنتخب التونسي غدا سلسلة مباريته التحضيرية، وذلك بمواجهة نادي فنربخشة صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة التركية.

وكانت عملية القرعة الخاصة بالبطولة العربية للكرة الطائرة قد وضعت المنتخب التونسي في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات البحرين (البلد المنظم) وعمان والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية السعودية وقطر والكويت والأردن.



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و للإشارة فان المنتخب التونسي توج بلقب البطولة العربية في 7 مناسبات وذلك سنوات 1980 بسوريا و1984 بتونس و1988 بالسعودية و1996 بمصر و2002 بالأردن و2006 و2012 بالبحرين متقدما على كل من المنتخب المصري (4 ألقاب) والمنتخب الجزائري (3 ألقاب).