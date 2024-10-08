سوسة: الاعداد لموسم جني الزيتون وسط تقديرات بصابة طيبة

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أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سوسة منال بن سلايمية، ان صابة الزيتون بالجهة خلال الموسم الفلاحي 2024 / 2025 قدرت بحوالي 130 الف طن من الزيتون أي ما يعادل حوالي 26 الف طن من الزيت مقابل 37 الف طن من الزيتون وما يعادلها 7400 طن من الزيت خلال الموسم الفارط

وأضافت بن سلايمية خلال جلسة عمل انعقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر ولاية سوسة وخصصت لاحكام الاعداد للموسم الزيتي ان صابة الموسم الحالي تعتبر طيبة باعتبار انها تعادل ضعف معدل الإنتاج السنوي للعشرية الأخيرة لم يتجاوز 70 الف طن من الزيتون و14 الف طن من الزيت

وتعزى هذه الصابة القياسية، وفق ما تم تأكيده خلال الجلسة بالخصوص، الى تهاطل كميات هامة من الأمطار في ديسمبر 2023 وافريل 2024، والتي ساهمت في تحسين الجهاز الخضري للزيتونة وبالتالي كان لها مخزون مائي لمقاومة حرارة الصيف، وذلك بالاضافة الى المتابعة الصحية المنتظمة لاشجار الزياتين من قبل المصالح الفنية المختصة بالمندوبية ومكافحة افاتها وكذلك بسبب عدم تضرر غابات الزياتين بالجهة من مخلفات حشرة ذباب الزيتون

وقدرت المصالح الفلاحية الحاجيات من اليد العاملة بأكثر من 11 الف شخص، باعتبار ان المدة الكافية لجني كامل الصابة في حدود 120 يوما، علما وأن اليد العاملة المعتمدة بالجهة في أغلب الأحيان تكون عائلية، وقدرت كلفة الجني المقترحة للقفيز الواحد في هذا الموسم ب270 مليم للكيلوغرام الواحد، مع رفع النشيرة و250 مليم للكيلوغرام الواحد بدون رفع النشيرة.



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وبينت المعطيات المقدمة في الجلسة انه يتم تهيئة 104 معاصر قابلة للاشتغال بطاقة تحويل يومية تقدّر بـ 5931 طنا في اليوم، وذلك الى جانب فتح مخازن المعاصر التي تتسع ل660ر12 الف طن ومخازن الديون الوطني للزيت التي تتسع ل28 الف طن

وتم التأكيد خلال الجلسة على حث أصحاب مصبات المرجين الأربعة المتوفرة بالجهة على مزيد العناية بالمصبات وتهيئة المسالك المؤدية لها

كما تمت دعوة أصحاب المصبات وحث الفلاحين على تثمين مادة المرجين وذلك باستعمالها كسماد طبيعي لغابات الزياتين، علما وان كميات المرجين المتوقع افرازها للموسم الحالي تقدر بنحو 130 الف متر مكعب

واوصى الحاضرون بمنع فتح المعاصر لاستقبال صابة الزيتون قبل موعد افتتاح موسم الجني المتفق عليه والمقرر ليوم 24 أكتوبر الجاري واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة عاملات القطاع الفلاحي خلال عمليات نقلهن الى مواقع انتاج الزيتون، الى جانب التأكيد على تكثيف الجهود الأمنية للحد من سرقات الزيتون

وتغطي غابة الزيتون بولاية سوسة حوالي 78 الف هكتار وتعد حوالي500ر5 مليون اصل زيتون