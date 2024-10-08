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القصرين: قافلة متنقلة توفر خدمات الدعم المباشر للراغبين في الترسيم في مختلف اختصاصات التكوين المهني

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 20:08 قراءة: 1 د, 35 ث
      
تمركزت قافلة متنقلة تابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة القصرين، وذلك لتقريب المعلومة من الشباب حول قطاع التكوين المهني ومختلف الإختصاصات المتوفرة بمراكز الجهة وتبسيط اجراءات الترسيم وتجاوز مختلف الصعوبات التي تعترضهم حول التسجيل عن بعد مع مساعدتهم على اختيار الإختصاص الذي يتلاءم معهم، وذلك ضمن جلسات توعوية وورشات تفاعلية .


وبينت مديرة الإعلام والإتصال في الوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة المتنقلة ضمت عددا من إطارات الوكالة على المستويين المركزي والجهوي وهي عبارة عن حافلة مجهزة بحواسيب توفر خدمات الدعم المباشر للراغبين في الترسيم في مختلف اختصاصات التكوين المهني التي لايزال باب الترسيم فيها مفتوحا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024 بمختلف مراكز التكوين المهني بتونس (300 اختصاص في كافة القطاعات)
...

واشارت إلى أن ولاية القصرين تضم 5 مراكز تكوين مهني (2 مراكز بالقصرين المدينة و2 مراكز بمعتمدية سبيطلة ومركز بمعتمدية تالة)، بها 1200 متكون خلال السنة التكوينبة الحالية، مقابل 2000 متكون في السنة التكوينية الفارطة، متوقعة أن يرتفع العدد باعتبار ان باب التسجيل لا يزال مفتوحا .
وكشفت في ذات الصدد أن اختصاص النسيج والإكساء شهد هذا العام إقبالا مقارنة بالسنوات الفارطة، مرجعة ذلك لتشغيليته العالية خارج حدود الوطن، ووجهت بالمناسبة دعوتها للشباب إلى التوجه نحو هذا الإختصاص والحصول على شهادة تكوين مهني فيه تضمن له موطن شغل .
وذكرت من جهة أخرى، أنه يوجد على المستوى الوطني 136 مركزا للتكوين المهني، موزعين على كامل ولايات الجمهورية، وتم تسجيل أكثر من 71 ألف متكون في دورة الخريف الحالية مقابل 76 ألف متكون في دورة الخريف الفارطة، متوقعة أن يرتفع العدد، خاصة وأن الدورة لا تزال مفتوحة في بعض الإختصاصات وبعض المراكز.
وسجلت قافلة التكوين المهني توافد شباب راغب في التكوين والتعرف على الاختصاصات والخدمات المتوفرة بمراكز التكوين بالولاية، واكدوا في تصريحات متطابقة لصحفية "وات" أهمية التكوين المهني لمن لم يسعفه الحظ في الدراسة لإكتساب المهارة اللازمة في الإختصاص الذي يتلاءم مع مستواه التعليمي وضمان موطن شغل بدلا من الركون للبطالة .


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