المنستير: المعهد العالي للموضة يحدث فضاءات لدعم الجودة وريادة الأعمار لدى الطلبة

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استكملت بالمعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير، أشغال تهيئة قاعة لمكتب مركز المهن وإشهاد الكفاءات ومكتب للجودة وفضاء عمل للأساتذة، وذلك في إطار برنامج دعم الجودة في التعليم العالي (2021-2024) المخصص له اعتماد قدره 342 ألف دينار، وفق مديرة المعهد العالي للموضة جهان كريم الطرابلسي.

وذكرت الطرابلسي لصحفية "وات" ان المعهد برمج ضمن برنامج دعم الجودة في التعليم العالي، دورات تكوينية في التصرف في المخاطر لفائدة الأساتذة والإداريين، إلى جانب برمجة تهيئة فضاء عرض للطلبة وهو حاليا في مرحلة الدراسة، وفضاء للمطالعة تم رفع الملف للسلطة الإشراف للمصادقة عليه.

ويسعى المعهد ضمن برنامج "ارسموس" الى إحداث ماجستير بحث في التصميم والتجديد في النسيج المستدام، وتدعم المعهد مؤخرا بمعدات للطباعة ثلاثية الأبعاد، وحظي خلال السنة الجامعية الحالية بتمويل مشروع "ارسموس" الدولي لتنقل الأساتذة وطلبة الماجستير.

كما حظي خلال هذه السنة بالموافقة على انجاز 3 مشاريع ضمن التعاون الدولي وهي مشروع "باليتا" (2024-2027) المخصص لإحداث وحدات تدريس في المواد الاختيارية، ويضم المشروع إلى جانب المعهد العالي للموضة بالمنستير، المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس وغيره من الشركاء في تونس والخارج، وخصص لهذا المشروع تمويل يفوق 748 ألف أورو.



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ويستهدف المشروع الدولي الثاني "فاشن" خريجي التكوين المهني وخريجي معهد الموضة وتنظيم دورات تكوينية إشهادية لهم في مجال الموضة حسب حاجياتهم، وقد بلغ حاليا مرحلة إعداد الدراسة.

ومشروع "نسيج" بديل جديد للتكوين المستدام لإدماج الشباب في قطاع النسيج (2024-2026) الذي ينفذه معهد الموضة بالمنستير، بالشراكة مع المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هلال ومركز الأعمال بالمنستير وايطاليا وغيرهم من الشركاء، ويشرف مكونون من إيطاليا في إطار هذا المشروع على تكوين 20 من خريجي المعهد العالي للموضة في مجال التنمية المستدامة والنسيج والموضة كما يقع تنظيم ملتقى دولي حول النسيج المستدام.

ويواصل المعهد العالي للموضة بالمنستير انجاز مشروع "كوسمو" الدولي (2022-2024) المتعلق بمواد التجميل، وسيقع في إطاره إحداث تكوين إشهادي في التصميم، وتسويق التصميم المتعلق بلف منتوجات التجميل لفائدة خريجي مراكز التكوين المهني أو خريجي التعليم العالي من العاطلين عن العمل خاصة منهم الفتيات، وينتظر أن يبدأ التكوين الإشهادي بداية من السنة الجامعية 2025-2026، حسب ذات المصدر.

ويبلغ عدد طلبة المعهد العالي لمهن الموضة خلال السنة الجامعية 2024-2025 مجموع 824 طالبا وطالبة.