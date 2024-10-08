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إنييستا لاعب إسبانيا وبرشلونة السابق يعلن اعتزاله بعمر 40 عاما

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 13:55 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعلن أندريس إنييستا لاعب وسط إسبانيا وبرشلونة السابق اعتزال كرة القدم اليوم الثلاثاء بعد مسيرة مرصعة بالألقاب استمرت 24 عاما.
وقال إنييستا، الذي كان نادي الإمارات في بطولة المحترفين الإماراتية آخر فريق يرتدي قميصه، وسط دموعه خلال مؤتمر صحفي "اسمحوا لي أن أكون عاطفيا قليلا اليوم. لم أكن أتوقع أن يأتي هذا اليوم أبدا، لم أتخيل ذلك على الإطلاق. نعم هذه الدموع التي ذرفتها هذه الأيام هي دموع العاطفة والفخر وليست دموع حزن. إنها دموع صبي من مدينة صغيرة مثل فوينتيالبيا، كان يحلم بأن يكون لاعب كرة القدم وحقق ذلك بعد الكثير من العمل الشاق والتضحية وعدم الاستسلام أبدا، وهي قيم رئيسية في حياتي. أشعر بالفخر الشديد بهذا المسار، مع كل الأشخاص الذين رافقوني".
وسجل خلال مسيرته مع إسبانيا، التي بدأت في عام 2006 ولعب خلالها 131 مباراة حتى اعتزاله دوليا في عام 2018، أغلى هدف لبلاده عندما قادها للفوز على هولندا في نهائي كأس العالم 2010 لتحقق أول ألقابها في البطولة.
وكان عنصرا أساسيا في فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2008 و2012.
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أما مع برشلونة، ففاز بالبطولة الإسبانية تسع مرات وكأس ملك إسبانيا ست مرات وكأس السوبر الإسبانية سبع مرات، إلى جانب فوزه برابطة أبطال أوروبا أربع مرات وكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات وكأس العالم للأندية ثلاث مرات أيضا.
وبعد رحيله عن برشلونة في عام 2018 ارتدى إنييستا قميص فيسيل كوبي ليحقق معه ثلاثة ألقاب هي البطولة اليابانية وكأس اليابان وكأس السوبر اليابانية، قبل انتقاله إلى الإمارات في العام الماضي.


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