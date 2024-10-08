تصفيات كاس افريقيا للأمم 2025 - منتخب الطوغو في تربص بتونس استعدادا للقاء الجزائر

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يجري المنتخب الطوغولي لكرة القدم منذ يوم السبت تربصا تحضيريا بتونس استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري يوم الخميس 10 اكتوبر الجاري بملعب 19 ماي 1956 بعنابة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس افريقيا للأمم 2025 (المجموعة الخامسة).



وجاء على الصفحة الرسمية لمنتخب الطوغو على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، ان المدرب الطوغولي نيبومبي داري تحول رفقة بعض اللاعبين على غرار بنجامين هوليتي وكوكو كلوكبو الى تونس يوم السبت، في انتظار اكتمال المجموعة التي التحقت امس لمباشرة التدريبات حسب البرنامج المسطر.

وسيحل المنتخب الطوغولي (المرتبة ال119 في الترتيب الأخير للفيفا) بعنابة يوم الأربعاء, أي 24 ساعة قبل خوض لقاء الجزائر.



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وستجرى مقابلة العودة لحساب الجولة الرابعة في العاصمة لومي يوم الاثنين 14 اكتوبر بملعب كيغي.

وتعادل المنتخب الطوغولي خلال الجولتين الأولى والثانية أمام ليبيريا (1-1) وغينيا الاستوائية (2-2) على التوالي.

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط متقدما على الطوغو في المركز الثاني بنقطتين، فيما يتقاسم منتخبا ليبيريا وغينيا الاستوائية المركز الاخير بنقطة لكل منتخب.

ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة الى نهائيات كاس افريقيا المقررة في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر2025 الى 18 جانفي 2026، فيما سيمر منتخب واحد من المجموعة التي تضم منتخب الدولة المضيفة للبطولة.