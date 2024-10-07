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الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: تعليق كل القرارات الصادرة بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية في مقرات الهيئة بداية من اليوم

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 20:20 قراءة: 1 د, 29 ث
      
أكد عضوالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري ، اليوم الاثنين، أنه سيتم بداية من اليوم تعليق كل القرارات الصادرة بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية في مقرات الهيئة، وسيتم تنزيل محاضر الفرزعلى الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاطلاع عليها.


وأضاف عقب النقطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة على السابعة من مساء اليوم، أنه من حق كل المترشحين الطعن في طورين لدى محكمة الاستئناف في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ، وفي حال لم يحصل أي طعن تصبح النتائج المصرح بها بخصوص الانتخابات الرئاسية نهائية، مشيرا في نفس السياق الى انه في حالة الاقرار النهائي بالنتائج فلن يكون هناك دور ثان للانتخابات الرئاسية وبالتالي إقرارفوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية.
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وقال إن الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية جاء وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي وذلك بعد عمليات التجميع الجهوية ثم التدقيق في كل المحاضر وكل التقارير الواردة على مجلس الهيئة من أعوان رقابة الهيئة وهيئات فرعية ووحدات الرصد.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،قد أعلن مساء اليوم الاثنين عن فوز المرشح قيس سعيد سعيد في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 90 فاصل 69 في المائة مشيرا الى ان النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت 28 فاصل 8 في المائة.

وقال بوعسكر خلال ندوة صحفية في قصر المؤتمرات بالعاصمة ان المترشح سعّيد (66 سنة) حصل على مجموع 2 مليون و 438 الف و 954 صوتا في حين نال المترشح العياشي زمال 197 الفا و 551 صوتا (بنسبة 7 فاصل 35 بالمائة) والمترشح زهير المغزاوي على 52 ألفا و 903 صوتا (بنسبة 1 فاصل 97 بالمائة)، مضيفا أن مجلس الهيئة صادق باجماع اعضائه على "فوز المرشح قيس سعيد باغلبية اصوات الناخبين وصرح بفوزه من الدور الاول من الانتخابات".
وجرت الانتخابات في تونس امس الاحد وخارجها ايام 4 و5 و6 من هذا الشهر في 59 دولة.


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