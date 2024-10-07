البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الرابعة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم الاربعاء 9 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س18):



قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي - شبيبة المنازه



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قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - النادي الافريقي



قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي - شبيبة القيروان



قاعة خواجة بالمهدية

نادي كرة السلة بالمهدية - نجم حلق الوادى



قاعة مزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري -اتحاد الانصار