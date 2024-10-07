البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الرابعة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم الاربعاء 9 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س18):
قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي - شبيبة المنازه
قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي - شبيبة المنازه
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - النادي الافريقي
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي - شبيبة القيروان
قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية - نجم حلق الوادى
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري -اتحاد الانصار
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