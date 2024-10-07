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"الفيفا" تطلق أداة تفاعلية امام الجماهير لمتابعة فترات الانتقالات الدولية

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 17:38 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ عملية تفاعلية لإبقاء عشاق كرة القدم على اطلاع بفترات انتقالات اللاعبين في جميع أنحاء العالم, حيث يتم تحديث بياناتها في الوقت الفعلي وتشمل فترات تسجيل انتقالات اللاعبين واللاعبات في كرة القدم الاحترافية وفي مسابقات الهواة وذلك في اطار سياسة الهيئة الكروية الدولية للتواصل مع الجماهير.

وستمكن هذه الأداة المبتكرة والسهلة, المناصرين في شتى انحاء العالم, القيام بمتابعة مباشرة للمعلومات المتعلقة بفترات تسجيل الانتقالات, إذ تقوم الاتحادات الـ211 الأعضاء في /فيفا/ إدخال البيانات ذات الصلة في المنصة عند تأكيد تواريخ فترة الانتقالات, مما يضمن أن البيانات دقيقة وشاملة وآنية.

...

كما تسمح هذه الأداة الجديدة, بالبحث حسب المناطق الجغرافية أو حسب فئات محددة فيما يتعلق ببطولات كرة القدم الاحترافية , الخاصة بفئتي الرجال والسيدات, فضلا عن منافسات الهواة.

واشار الاتحاد الدولي لكرة القدم الى ان هذه الوسيلة التواصلية جاءت لتؤكد التزامها بالتطور والانتقال نحو سياسة تواصلية تقوم على التفاعل وسهولة الوصول إلى البيانات أكثر من أي وقت مضى وذلك من خلال طرق جذابة وسهلة الاستخدام بالنسبة للجماهير واللاعبين والجهات الفاعلة في جميع أنحاء العالم.


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