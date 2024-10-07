Babnet

القيروان: النتائج الاولية بالولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356637f556af3.58157066_emhogqkfljpni.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 10:40 قراءة: 0 د, 29 ث
      
- انهت الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان، صباح اليوم الاثنين، عملية فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن النتائج الأولية التالية

تحصل قيس سعيد على 117339 صوتا
تحصل العياشي الزمال على 5079 صوتا
...

تحصل زهير المغزاوي على 1202 اصوات

وافاد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان وسام اللطيف بان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 56ر27 بالمائة، وبلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالاقتراع 128883 ناخبا وناخبة من مجموع 467618 مرسما بالسجل الانتخابي بولاية القيروان
وتعد معتمدية عين جلولة من اكبر المعتمديات من حيث عدد المقترعين بنسبة 2ر37 بالمائة تليها معتمدية منزل المهيري بنسبة 3ر35 بالمائة

يارا


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295366


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 4 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:55
15:24
12:14
06:20
04:54
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.3 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-21
33°-23
29°-22
34°-22
29°-23
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*