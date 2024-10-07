القيروان: النتائج الاولية بالولاية

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- انهت الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان، صباح اليوم الاثنين، عملية فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن النتائج الأولية التالية



تحصل قيس سعيد على 117339 صوتا

تحصل العياشي الزمال على 5079 صوتا



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تحصل زهير المغزاوي على 1202 اصوات



وافاد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان وسام اللطيف بان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 56ر27 بالمائة، وبلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالاقتراع 128883 ناخبا وناخبة من مجموع 467618 مرسما بالسجل الانتخابي بولاية القيروان

وتعد معتمدية عين جلولة من اكبر المعتمديات من حيث عدد المقترعين بنسبة 2ر37 بالمائة تليها معتمدية منزل المهيري بنسبة 3ر35 بالمائة



يارا

