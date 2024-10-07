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باجة: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالولاية

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 10:15 قراءة: 0 د, 41 ث
      
اسفرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ليوم 6 اكتوبر بباجة، عن حصول المترشح قيس سعيد على أغلب الاصوات المصرح بها بالجهة، يليه فى المرتبة الثانية المترشح العياشي زمال فى حين حل المترشح زهير المغزاوي فى المرتبة الثالثة، حسب ما بينته ورقة كشف النتائج بمركز تجميع النتائج بالقاعة الرياضية المغطاة والتى عاينتها صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وتحصل قيس السعيد على 71572 صوتا من جملة 75406 اصوت مصرح بها
وتحصل العياشي زمال على 2758 صوتا من جملة 75406 اصوات مصرح بها
...

وتحصل زهير المغزاوى على 1076 صوتا من جملة 75406 اصوات مصرح بها

تجدر الاشارة الى ان عدد الناخبين المرسمين بولاية باجة بلغ 255843 ناخبا، شارك منهم 79824 ناخبا وناخبة فى عملية التصويت بنسبة مشاركة فاقت ال31 بالمائة.
وبلغ عدد اوراق التصويت البيضاء 1090 ورقة، وعدد الاوراق الملغاة 3328 ورقة، ليكون عدد الاصوات المصرح بها بولاية باجة 75406 اصوات.


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