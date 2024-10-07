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قفصة: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالولاية

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 09:37 قراءة: 0 د, 37 ث
      
انهت الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة، صباح اليوم الاثنين، عملية عد وفرز أصوات الناخبين والناخبات للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، والتي اسفرت حسب النتائج الأولية عن تحصل المرشح قيس سعيد على أعلى الاصوات يليه المرشح العياشي زمال ثم المرشح زهير المغزاوي.

وفي مايلي النتائج الأولية لكل مرشح:
المرشح قيس سعيد: تحصل على 69 ألفا و804 أصوات
...

المرشح العياشي زمال: تحصل على 3797 صوتا
المرشح زهير المغزاوي 1753 صوتا

عدد الناخبين المُسجلين بولاية قفصة: 284 الفت و91 ناخبا وناخبة
عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 78 الفا و053 صوتا
عدد الأصوات المصرح بها : 75 الفا و354 صوتا

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع التي امنت امس الأحد عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية بولاية قفصة 196 مركز اقتراع تضمّ 327 مكتب تصويت، مرسم بها 284 ألفا و91 ناخبا وناخبة.


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