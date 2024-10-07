التونسي علي العابدي هداف مع فريقه نيس امام باريس سان جيرمان 1-1

من تصويبة رائعة في شباك دونارما؛ المتألق علي العابدي يسجل أول هدف له في الدوري الفرنسي الليغ 1 في ثاني ظهور كأساسي مع نيس بمرمى البطل باريس سان جيرمان 🇹🇳❤️



هذا الهدف هو اللحظة الأبرز والأفضل بلا شك في مسيرة العابدي بفرنسا إلى حد الآن! 🎩 pic.twitter.com/Q8125Q3NBO — زياد عطية (@ziedatia123) October 6, 2024

احرز لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم اول هدف له مع فريقه نيس في المباراة التي دارت امس الاحد بملعب أليانز ريفيرا امام باريس سان جيرمان والتي انتهت بالتعادل 1-1 في ختام الجولة السابعة من البطولة الفرنسية.وكان العابدي افتتح التسجيل لفائدة فريقه نيس في الدقيقة 39،, قبل ان يعدل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق نونو مينديز.