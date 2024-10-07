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التونسي علي العابدي هداف مع فريقه نيس امام باريس سان جيرمان 1-1

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 09:32 قراءة: 0 د, 45 ث
      
احرز لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم اول هدف له مع فريقه نيس في المباراة التي دارت امس الاحد بملعب أليانز ريفيرا امام باريس سان جيرمان والتي انتهت بالتعادل 1-1 في ختام الجولة السابعة من البطولة الفرنسية.

وكان العابدي افتتح التسجيل لفائدة فريقه نيس في الدقيقة 39،, قبل ان يعدل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق نونو مينديز.

...

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن موناكو المتصدر، بينما أصبح رصيد نيس 9 نقاط في المركز التاسع.


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