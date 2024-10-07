التونسي علي العابدي هداف مع فريقه نيس امام باريس سان جيرمان 1-1
احرز لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم اول هدف له مع فريقه نيس في المباراة التي دارت امس الاحد بملعب أليانز ريفيرا امام باريس سان جيرمان والتي انتهت بالتعادل 1-1 في ختام الجولة السابعة من البطولة الفرنسية.
وكان العابدي افتتح التسجيل لفائدة فريقه نيس في الدقيقة 39،, قبل ان يعدل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق نونو مينديز.
وكان العابدي افتتح التسجيل لفائدة فريقه نيس في الدقيقة 39،, قبل ان يعدل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق نونو مينديز.
من تصويبة رائعة في شباك دونارما؛ المتألق علي العابدي يسجل أول هدف له في الدوري الفرنسي الليغ 1 في ثاني ظهور كأساسي مع نيس بمرمى البطل باريس سان جيرمان 🇹🇳❤️— زياد عطية (@ziedatia123) October 6, 2024
هذا الهدف هو اللحظة الأبرز والأفضل بلا شك في مسيرة العابدي بفرنسا إلى حد الآن! 🎩 pic.twitter.com/Q8125Q3NBO
وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن موناكو المتصدر، بينما أصبح رصيد نيس 9 نقاط في المركز التاسع.
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