Babnet

قابس: الاعلان عن النتائج الاولية بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 09:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
استكمت الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس عملية احصاء وتجميع أصوات الناخبين المصرح بها في الانتخابات الرئاسية والبالغ عددها الجملي 76592 صوتا.
وأفضت عملية احصاء اصوات الناخبين بشكل أولي الى فوز المترشح قيس سعيد ب68031 صوتا، فيما تحصل المترشح العياشي الزمال على 6497 صوتا والمترشح زهير المغزاوي على 2064 صوتا.
وبلغ عدد الأوراق البيضاء في هذه الانتخابات 791 ورقة وعدد الأوراق الملغاة 2250 ورقة.
يشار الى أن العدد الجملي للناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي لولاية قابس يبلغ 307021 ناخبا وناخبة صوت منهم في الانتخابات الرئاسية 79633 ناخبا وناخبة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295354


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 4 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:55
15:24
12:14
06:20
04:54
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.3 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-21
33°-23
29°-22
34°-22
29°-23
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*