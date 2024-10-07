قابس: الاعلان عن النتائج الاولية بالجهة

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استكمت الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس عملية احصاء وتجميع أصوات الناخبين المصرح بها في الانتخابات الرئاسية والبالغ عددها الجملي 76592 صوتا.

وأفضت عملية احصاء اصوات الناخبين بشكل أولي الى فوز المترشح قيس سعيد ب68031 صوتا، فيما تحصل المترشح العياشي الزمال على 6497 صوتا والمترشح زهير المغزاوي على 2064 صوتا.

وبلغ عدد الأوراق البيضاء في هذه الانتخابات 791 ورقة وعدد الأوراق الملغاة 2250 ورقة.

يشار الى أن العدد الجملي للناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي لولاية قابس يبلغ 307021 ناخبا وناخبة صوت منهم في الانتخابات الرئاسية 79633 ناخبا وناخبة.