سيدي بوزيد: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بمختلف معتمديات الولاية بعد انتهاء عملية الفرز

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انتهت عمليات الفرز الأولية للانتخابات الرئاسية، التي جرت بالقاعة الرياضية المغطاة الشهيد محمد البراهمي بولاية سيدي بوزيد، وبلغ العدد الجملي للمقترعين بمختلف معتمديات الولاية 107491 ناخبا وناخبة أي ما يمثل 30 فاصل 34 بالمائة من جملة الناخبين المسجلين (354218 ناخبا)، وفق ما افاد به الناطق الرسمي للهيئة الفرعية للانتخابات بوجمعة مشي صحفي "وات" وابرزته نتائج العد.



معتمدية السوق الجديد

عدد المسجلين: 17206 ناخبين



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عدد الأصوات المصرح بها: 5894 صوتا

العياشي زمال: 92 صوتا

زهير المغزاوي:53 صوتا

قيس سعيد:5749 صوتا



معتمدية المكناسي

عدد المسجلين:18582 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 6169 صوتا

العياشي زمال: 186 صوتا

زهير المغزاوي:240 صوتا

قيس سعيد:5743 صوتا



معتمدية المزونة

عدد المسجلين: 19311 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 7262صوتا

العياشي زمال: 199 صوتا

زهير المغزاوي:82 صوتا

قيس سعيد:6981 صوتا



معتمدية منزل بوزيان

عدد المسجلين: 21634 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 7546 صوتا

العياشي زمال: 196 صوتا

زهير المغزاوي:243 صوتا

قيس سعيد:7107 أصوات



معتمدية الهيشرية

عدد المسجلين: 10459 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 3432 صوتا

العياشي زمال: 33 صوتا

زهير المغزاوي:24 صوتا

قيس سعيد:3375 صوتا



معتمدية بئر الحفي

عدد المسجلين: 31054 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 9284 صوتا

العياشي زمال: 155 صوتا

زهير المغزاوي:126 صوتا

قيس سعيد:9003 اصوات



معتمدية سيدي علي بن عون

عدد المسجلين: 21167 ناخبا

عدد الأصوات المصرح بها: 6627 صوتا

العياشي زمال: 135 صوتا

زهير المغزاوي:60 صوتا

قيس سعيد:6432 صوتا



معتمدية سبالة أولاد عسكر

عدد المسجلين: 17541 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 4274 صوتا

العياشي زمال: 68 صوتا

زهير المغزاوي:49 صوتا

قيس سعيد:4157 صوتا



معتمدية جلمة

عدد المسجلين:31672 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 8468 صوتا

العياشي زمال: 189 صوتا

زهير المغزاوي:87 صوتا

قيس سعيد:8192 صوتا



معتمدية سيدي بوزيد الغربية



عدد المسجلين: 62831 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 15406 اصوات

العياشي زمال: 710 اصوات

زهير المغزاوي:340 صوتا

قيس سعيد:14356 صوتا



معتمدية سيدي بوزيد الشرقية

عدد المسجلين: 33119 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 8580 صوتا

العياشي زمال: 187 صوتا

زهير المغزاوي:124 صوتا

قيس سعيد:8269 صوتا



معتمدية أولاد حفوز

عدد المسجلين: 16346 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 5502 اصوات

العياشي زمال: 131 صوتا

زهير المغزاوي:70 صوتا

قيس سعيد:5301 صوت



معتمدية السعيدة

عدد المسجلين: 18079 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها: 5065 صوتا

العياشي زمال: 151 صوتا

زهير المغزاوي:61 صوتا

قيس سعيد:4853 صوتا



معتمدية الرقاب

عدد المسجلين: 35297 ناخبا

عدد الأصوات المصرح بها: 10566 صوتا

العياشي زمال: 345 صوتا

زهير المغزاوي:107 أصوات

قيس سعيد:10151 صوتا

