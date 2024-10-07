سيدي بوزيد: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بمختلف معتمديات الولاية بعد انتهاء عملية الفرز
انتهت عمليات الفرز الأولية للانتخابات الرئاسية، التي جرت بالقاعة الرياضية المغطاة الشهيد محمد البراهمي بولاية سيدي بوزيد، وبلغ العدد الجملي للمقترعين بمختلف معتمديات الولاية 107491 ناخبا وناخبة أي ما يمثل 30 فاصل 34 بالمائة من جملة الناخبين المسجلين (354218 ناخبا)، وفق ما افاد به الناطق الرسمي للهيئة الفرعية للانتخابات بوجمعة مشي صحفي "وات" وابرزته نتائج العد.
معتمدية السوق الجديد
عدد المسجلين: 17206 ناخبين
معتمدية السوق الجديد
عدد المسجلين: 17206 ناخبين
عدد الأصوات المصرح بها: 5894 صوتا
العياشي زمال: 92 صوتا
زهير المغزاوي:53 صوتا
قيس سعيد:5749 صوتا
معتمدية المكناسي
عدد المسجلين:18582 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 6169 صوتا
العياشي زمال: 186 صوتا
زهير المغزاوي:240 صوتا
قيس سعيد:5743 صوتا
معتمدية المزونة
عدد المسجلين: 19311 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 7262صوتا
العياشي زمال: 199 صوتا
زهير المغزاوي:82 صوتا
قيس سعيد:6981 صوتا
معتمدية منزل بوزيان
عدد المسجلين: 21634 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 7546 صوتا
العياشي زمال: 196 صوتا
زهير المغزاوي:243 صوتا
قيس سعيد:7107 أصوات
معتمدية الهيشرية
عدد المسجلين: 10459 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 3432 صوتا
العياشي زمال: 33 صوتا
زهير المغزاوي:24 صوتا
قيس سعيد:3375 صوتا
معتمدية بئر الحفي
عدد المسجلين: 31054 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 9284 صوتا
العياشي زمال: 155 صوتا
زهير المغزاوي:126 صوتا
قيس سعيد:9003 اصوات
معتمدية سيدي علي بن عون
عدد المسجلين: 21167 ناخبا
عدد الأصوات المصرح بها: 6627 صوتا
العياشي زمال: 135 صوتا
زهير المغزاوي:60 صوتا
قيس سعيد:6432 صوتا
معتمدية سبالة أولاد عسكر
عدد المسجلين: 17541 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 4274 صوتا
العياشي زمال: 68 صوتا
زهير المغزاوي:49 صوتا
قيس سعيد:4157 صوتا
معتمدية جلمة
عدد المسجلين:31672 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 8468 صوتا
العياشي زمال: 189 صوتا
زهير المغزاوي:87 صوتا
قيس سعيد:8192 صوتا
معتمدية سيدي بوزيد الغربية
عدد المسجلين: 62831 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 15406 اصوات
العياشي زمال: 710 اصوات
زهير المغزاوي:340 صوتا
قيس سعيد:14356 صوتا
معتمدية سيدي بوزيد الشرقية
عدد المسجلين: 33119 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 8580 صوتا
العياشي زمال: 187 صوتا
زهير المغزاوي:124 صوتا
قيس سعيد:8269 صوتا
معتمدية أولاد حفوز
عدد المسجلين: 16346 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 5502 اصوات
العياشي زمال: 131 صوتا
زهير المغزاوي:70 صوتا
قيس سعيد:5301 صوت
معتمدية السعيدة
عدد المسجلين: 18079 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها: 5065 صوتا
العياشي زمال: 151 صوتا
زهير المغزاوي:61 صوتا
قيس سعيد:4853 صوتا
معتمدية الرقاب
عدد المسجلين: 35297 ناخبا
عدد الأصوات المصرح بها: 10566 صوتا
العياشي زمال: 345 صوتا
زهير المغزاوي:107 أصوات
قيس سعيد:10151 صوتا
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