Babnet

رئاسية 2024: نسبة اقبال النساء على الاقتراع "محترمة"ومختلفة عن المحطات اللانتخابية السابقة (المركز التونسي المتوسطي)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6702b9ea368335.36820841_fkohpleqmgjin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 17:23 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أفاد المركز التونسي المتوسطي، بأنه في إطار ملاحظته ليوم الاقتراع على أساس النوع الاجتماعي، قام بنشر 200 ملاحظا متنقلا معتمدين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مختلف المناطق الحضرية والريفية والحدودية، قاموا بتغطية 200 مركز اقتراع خلال الفترة الصباحية، موزعة على تسع ولايات هي جندوبة وسليانة والكاف وقفصة والقصرين وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين.

وبين المركز في بلاغ له اليوم الأحد، أن تقارير الملاحظين، كشفت أن نسبة اقبال النساء على الاقتراع كانت "محترمة" ومختلفة عن المحطات اللانتخابية السابقة، مضيفا في المقابل، أن 30 بالمائة من مراكز الاقتراع و42 بالمائة من مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتها "غير نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة".

...

وأورد أنه تم رصد نقص في عدد أوراق التصويت المسلمة مقارنة بعدد الناخبين المسجلين في 3 مكاتب اقتراع، بكل من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ومعتمديتي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية من ولاية تطاوين، الى جانب عدم إزالة معلقات الحملة الانتخابية في محيط بعض مراكز الاقتراع، "مما يمس من الصمت الانتخابي" في ولايتي تطاوين وجندوبة، وفق تقديره.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295328


babnet
روابط مقالات ونشاط المرشحين لرئاسية 2024
من 14 سبتمبر ل4 أكتوبر
  30
  53
  53
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 4 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:55
15:24
12:14
06:20
04:54
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet32°
22° Babnet
الــرياح:
0.34 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-21
33°-23
29°-21
34°-23
29°-22
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*