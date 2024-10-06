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أفاد المركز التونسي المتوسطي، بأنه في إطار ملاحظته ليوم الاقتراع على أساس النوع الاجتماعي، قام بنشر 200 ملاحظا متنقلا معتمدين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مختلف المناطق الحضرية والريفية والحدودية، قاموا بتغطية 200 مركز اقتراع خلال الفترة الصباحية، موزعة على تسع ولايات هي جندوبة وسليانة والكاف وقفصة والقصرين وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين.



وبين المركز في بلاغ له اليوم الأحد، أن تقارير الملاحظين، كشفت أن نسبة اقبال النساء على الاقتراع كانت "محترمة" ومختلفة عن المحطات اللانتخابية السابقة، مضيفا في المقابل، أن 30 بالمائة من مراكز الاقتراع و42 بالمائة من مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتها "غير نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة".





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وأورد أنه تم رصد نقص في عدد أوراق التصويت المسلمة مقارنة بعدد الناخبين المسجلين في 3 مكاتب اقتراع، بكل من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ومعتمديتي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية من ولاية تطاوين، الى جانب عدم إزالة معلقات الحملة الانتخابية في محيط بعض مراكز الاقتراع، "مما يمس من الصمت الانتخابي" في ولايتي تطاوين وجندوبة، وفق تقديره.