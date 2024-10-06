التنس: الأمريكية كوكو غوف تتوّج ببطولة بكين للماسترز

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توّجت لاعبة التنس الأمريكية كوكو غوف المصنفة السادسة عالميا اليوم الأحد بلقب بطولة بكين للماسترز، ذات الـ 1000 نقطة، اثر فوزها اليوم الأحد في الدور النهائي على التشيكية كارولينا موشوفا المصنفة 49 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-1 و6-3.

وبهذا التتويج، أصبحت كوكو غوف أول لاعبة تفوز بأول سبع نهائيات لها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات على الملاعب الصلبة بعصر الاحتراف، كما يعد هذا التتويج ثاني ألقاب كوكو غوف في بطولات فئة الألف نقطة بعد فوزها العام الماضي ببطولة سينسيناتي.