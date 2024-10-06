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منير راشد مدربا جديدا لاتحاد تطاوين

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Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 15:39 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي بتطاوين اليوم الأحد انه توصل الى اتفاق مع المدرب منير راشد للاشراف على مقاليد فريق أكابر كرة القدم وذلك خلفا لحكيم الزحافي.
وأورد الاتحاد على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ منير راشد سيباشر أول حصة تدريبية له مع الفريق بعد غد الثلاثاء بملعب نجيب الخطاب.
ويعاني اتحاد تطاوين الذي يحتل المركز 12 ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 3 نقاط، من سوء النتائج منذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد حيث مني بثلاث هزائم اخرها امام مستقبل قابس 1-2 الخميس الماضي في اطار الجولة الرابعة مقابل انتصار وحيد امام النادي البنزرتي (2-صفر).


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