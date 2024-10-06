إقبال كبير على مراكز الاقتراع واعتماد التكنولوجيا ساعد في تسهيل العملية الانتخابية في الخارج

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قال رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بباقي الدول الاوروبية حاتم الصكلي إن الانتخابات في هذه البلدان شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين، خاصة من فئة الشباب الذين يمارسون حقهم الانتخابي للمرة الأولى.



وتحدّث حاتم الصكلي، في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء يوم السبت، عن اعتماد التكنولوجيات الحديثة لتسهيل العملية الانتخابية، مما ساعد في تسجيل الناخبين وتبادل المعلومات بين مراكز الاقتراع بشكل سريع وفعال.





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وأفاد أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة مكّن من تسهيل العملية الانتخابية، إذ أصبح بإمكان المواطنين التونسيين في الخارج التصويت بسهولة، حيث يكفي تقديم وثيقة رسمية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية أصبحت عبر الشبكة تتيح تبادل معلومات آنية بين مختلف المكاتب وتمكين الناخبين من القيام بواجبهم الانتخابي في ظروف سهلة مع تجاوز عقبة التسجيل في أي مكتب من مكاتب الاقتراع.



وأكد أن العملية الانتخابية قد سارت بسلاسة في مراكز الاقتراع في باقي الدول الأوروبية لا سيما بلجيكا التي سجلت إقبالا كثيفا في مختلف مكاتبها لا سيما مركز عدد واحد بالقنصلية والمركز الثاني بدار التونسي أو المركز الثقافي والاجتماعي، بحسب المصدر نفسه.



وتوقّع حاتم الصكلي أن يشهد اليوم الأخير للاقتراع غدا الأحد إقبالا كبيرا من الناخبين، مضيفا أن المكاتب ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء دون انقطاع لتمكين المواطن التونسي المقيم بالخارج من حرية اختيار الساعة التي سيتوجه فيها إلى مكتب الاقتراع والقيام بواجبه.



وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الفرعية لباقي الدول الاوروبية ومقرها المركزي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل تغطي 21 دولة أوروبية باستثناء فرنسا وإيطاليا وألمانيا