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نجلاء العبروقي: استعمال الحاسوب اللّوحي من قبل أعوان هيئة الانتخابات "اختياري" وغايته سبر الآراء فقط

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 17:10 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أفادت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نجلاء العبروقي، بأنّ الهيئة ستقوم لأول مرّة باستعمال تطبيقة عن طريق الحاسوب اللّوحي (تابلات)، من أجل رصد حيني لمدى تقدّم عمليّة التصويت في الانتخابات الرّئاسية التي ستجرى الأحد، وكذلك رصد نسبة المشاركة كامل يوم التصويت.

وفندت العبروقي، في تصريح أدلت به يوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام هيئة الانتخابات القيام بتصويت ثان باستعمال الحاسوب اللوحي، مبينة أنّ عمليّة سبر الآراء هذه "اختياريّة" للنّاخبين ولا تؤثّر مطلقا على سرّية التصويت.

...

وأكدت في ما يهمّ الجرائم المتصلة بالانتخابات، أنه تمّت إحالة 30 شبهة جريمة انتخابيّة على النّيابة العموميّة من أصل 100 ، تهم تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع والصفحات الالكترونية، وتتمثل بالأساس في نشر أخبار زائفة.

وذكّرت بالجرائم الانتخابيّة الواجب تجنّبها يوم الصّمت الانتخابي، والتي تتمثل في بثّ ونشر وتداول سبر الآراء، والإشهار السّياسي والدّعاية على مختلف الوسائل والمحامل، وتخصيص رقم نداء للتشجيع على انتخاب مترشّح بعينه، مشيرة إلى أنّ وحدة "رصد الفضاء المفتوح" التابعة لهيئة الانتخابات تواصل عملها في مراقبة المواقع الالكترونية.

وتجرى الأحد 6 أكتوبر الجاري الانتخابات الرّئاسية بين ثلاثة مترشّحين، وهم العيّاشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2 ) وقيس سعيّد (رقم 3 ).

وكانت فترة الصمت الانتخابي انطلقت في منتصف الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت، على أن تتواصل الى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع.

وسيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز الاربعاء 9 أكتوبر الجاري، وفق هيئة الانتخابات.


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