البحث في كيفية التسريع في رقمنة الخدمات السياحية محور جلسة عمل بين وزير السياحة مع المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة

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خصصت جلسة العمل التي جمعت وزير السياحة سفيان تقية بالمكتب التنفيذي للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، للبحث في كيفية التسريع في رقمنة الخدمات السياحية، بما في ذلك إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالإعلام المسبق بالرحلات السياحية والتأشير عليها.



وتطرق الطرفان، خلال الجلسة المنعقدة، أمس الجمعة، بمقر وزارة السياحة، إلى وضعية أسطول النقل السياحي والتحديات التي يجابهها وتكثيف عمليات الجرد والتدقيق، وتنظيم قطاع وكالات الأسفار، وتطوير الخدمات المقدمة للحرفاء، فضلا عن إحكام التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لحسن تنظيم المعرض الدولي للسياحة الصحراوية والواحية في دورته الأولى خلال شهر ديسمبر القادم.





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كما بحث الجانبان، سبل تدعيم التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في الرحلات السياحية لضمان حسن سير عملية التنظيم، بما يمكن من الاستجابة للطلب المتزايد على الوجهة التونسية وتعزيز الربط بشبكات الإتصالات والأنترنت في المناطق السياحية وبصفة خاصة داخل الفضاء الصحراوي.



كما تباحثا تطوير التعاون الثنائي في مجال الترويج السياحي والتوجه أكثر نحو الإتصال الرقمي في الترويج للوجهة التونسية وتكثيف عمليات النظافة والعناية بجمالية المحيط بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأكد تقية، بالمناسبة، وفق بلاغ صادر، السبت، عن الوزارة، على أهمية تدعيم العمل التشاركي مع مختلف الجامعات السياحية والمهنيين الناشطين في القطاع، باعتبارهم شركاء في البرامج وفي التخطيط والأهداف، داعيا إلى وضع برنامج عمل مشترك لتعزيز تنافسية الوجهة السياحية التونسية وضمان إستدامة القطاع.