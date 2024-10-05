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الديوان الوطني للزيت: إرتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 58 بالمائة إلى غاية 30 سبتمبر 2024

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 12:47 قراءة: 0 د, 41 ث
      
إرتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 58 بالمائة إلى غاية 30 سبتمبر 2024، لتناهز 5025 مليون دينار، بالمقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط 2022-2023، وفق اخر معطيات صادرة، السبت، عن الديوان الوطني للزيت.


ومنذ إنطلاق الحملة، صدرت تونس 190122 طن من زيت الزيتون، منها 26483 طن زيت معلب بقيمة 765 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 45 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من حملة 2022-2023.
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وبلغ سعر الطن من زيت الزيتون السائب الذي تصدره تونس نحو الأسواق العالمية، 26429 دينار، في ما قدر سعر الطن لزيت الزيتون المعلب 28887 دينار.



ومن المنتظر أن يتراوح إنتاج زيت الزيتون خلال هذه الحملة بين 210 و220 ألف طن، مقابل 217 ألف طن خلال الموسم الماضي، وفق المرصد الوطني للفلاحة.



وبلغت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون، خلال سنة 2023، 3،8 مليار دينار، مقابل 2،5 مليار دينار نهاية سنة 2022.




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