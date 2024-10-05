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نسبة تقدم انجاز الطريق الرابطة بين جربة وجرجيس بلغت 67 بالمائة

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 09:11 قراءة: 0 د, 50 ث
      
بلغت نسبة تقدم انجاز مشروع مضاعفة وتعصير الطريق الجهوية رقم 117، وهي الطريق الرومانية، الرابطة بين جزيرة جربة وجرجيس، 67 بالمائة بعد تحسن نسق تقدم أشغال ردم البحر وتعلية الطريق والبدء في اشغال تحويل شبكات المستلزمين العموميين والتي ستمكن من استكمال أشغال الجسر الممتد على طول 180متر.

ومن المبرمج أن يدخل هذا المشروع بمختلف مكوناته ، حيّز الاستغلال منتصف سنة 2025، وسيوفر كل مقومات السلامة المرورية لمستعملي الطريق، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز، الجمعة.
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ويتضمن المشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 على طول 6،3 كم، انجاز طريق في اتجاهين بعرض 7 أمتار لكل اتجاه مع تنوير عمومي على طول الطريق.

كما يشمل مضاعفة الجسر الحالي على مستوى النقطة الكيلومترية 24،8 على طول 160متر إلى جانب تغليف الطريق بالخرسانة الاسفلتية وتشوير افقي وعمودي وتجهيزات سلامة، بكلفة جملية قدرت بـ 48 مليون دينار.


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