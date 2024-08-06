بنزرت: حجز محركات وتجهيزات تُستغل في الاعتداء على المنظومة المائية العمومية بمنطقة الخربة من عمادة عرب ماجور بماطر

حجزت اللجنة المحلية المكلفة بالتصدّي لظاهرة الربط العشوائي والتجاوزات على الأنظمة المائية بشبكات الري والماء الصالح للشرب بماطر من ولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، محركات وتجهيزات تستغلّ في الاعتداء على المنظومة المائية العمومية بمنطقة الخربة من عمادة عرب ماجور بمعتمدية ماطر، وفق رئيس اللجنة معتمد المنطقة علي الحمدوني .وبيّن المصدر نفسه، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ الاجهزة الرقابية لكل من مصالح المعتمدية والحرس الوطني والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نفّذت اليوم حملة رقابية كشفت عن تورّط مواطنين اثنين في أعمال ربط عشوائي بمنطقة الخربة التابعة لعمادة عرب ماجور بماطر.وأضاف أنّه تم عقب إستشارة النيابة العمومية حجز 4 محركات من الحجم الكبير، علاوة على بقية التجهيزات التي تعمّد المخالفان إستغلالها في المكان ،في إنتظار إستكمال الابحاث الواجبة معهما.