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رئاسية 2024: هشام المؤدب يودع ملف ترشحه للرئاسية لدى هيئة الانتخابات

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Publié le Mardi 06 Août 2024 - 20:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تقدم هشام المؤدب، المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبرالقادم، بملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال المؤدب، في تصريح لوسائل الإعلام، إنه قدم ملفا متكاملا بعد حصوله على بطاقة السوابق العدلية دون أية صعوبات، وأنه قدم قرابة 6 آلاف تزكية شعبية، بعد أن استبعد إراديا عددا من التزكيات المنقوصة من بعض المعطيات الخاصة بالمزكي، في انتظار استكمال بقية التزكيات.

...

وهشام المؤدب هو إطار أمني متقاعد برتبة عميد، وباحث في الشؤون الاستراتيجية.

يذكر أن آجال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم، والتي كانت انطلقت يوم 29 جويلية الماضي، قد أغلقت على الساعة السادسة من مساء اليوم، على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم 11 أوت والقائمة النهائية يوم 4 سبتمبر القادم.


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