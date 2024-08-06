قيس سعيّد يودع دفعة جديدة من التزكيات الشعبية والنيابية للانتخابات الرئاسية لدى هيئة الانتخابات

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أودع قيس سعيّد، المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم، عشية اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دفعة جديدة من التزكيات الشعبية والنيابية دون الإعلان عن عددها.



وقال سعيّد لأعوان هيئة الانتخابات المكلفين بقبول ملفات الترشح، دون أن يدلي بتصريح لوسائل الإعلام، "هذه ليست عملية تحيين للتزكيات بل هي استكمال لها"، مثمنا جهود هيئة الانتخابات وأعوانها، قبل أن يتسلم وصلا في الغرض.





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وكان قيس سعيّد الرئيس المنتهية عهدته، والمترشح لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية، أودع صباح أمس الاثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى هيئة الانتخابات، وكشف عن تجميع 242.224 تزكية إلى حدود فجر أمس، مؤكدا أن التزكيات التي يتم تجميعها لفائدته في الداخل والخارج متواصلة إلى آخر لحظة "وهي بعشرات الآلاف".

وكان سعيّد أعلن في 19 جويلية الفارط من برج الخضراء من معتمدية رمادة (ولاية تطاوين)، رسميا، عن ترشحه لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 6 اكتوبر.

وتنتهي على الساعة السادسة من مساء اليوم، آجال قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، والتي كانت انطلقت يوم 29 جويلية الماضي، على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين يوم 11 أوت الجاري، وعن القائمة النهائية يوم 4 سبتمبر بعد انقضاء آجال الطعون.

