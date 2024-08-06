وزيرة الأسرة تؤكّد الحرص على إدراج باب خاص بضبط شروط إيواء المسنين المصابين بالزهايمر بمؤسسات الرعاية

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أكدّت وزيرة الأسرة الحرص على إدراج باب خاص بضبط شروط إيواء المسنين المصابين بالزهايمر بمؤسسات الرعاية، وذلك خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة وحضرها اطارات من وزارتي الأسرة والصحة.



وبيّنت الوزيرة، أن الاجراء يأتي ضمن مقاربة تشاركية بناء على ما تمّت ملاحظته خلال الزيارات الميدانية المنجزة التي كشفت ارتفاع عدد المقيمين/ات المصابين/ات بالزهايمر وحاجتهم إلى الرعاية والمرافقة والإحاطة الخصوصية وذلك في إطار ضمان أفضل ظروف الإقامة وضمانا لمصلحتهم الفضلى،مشيدة بالتعاون بين وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمرأة والصحة في المجال.





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كما تمّ التطرق خلال هذه الجلسة إلى ضرورة العمل على ضبط برنامج تكويني خصوصيّ لتأهيل الممرضين وأعوان الإحاطة الحياتية المتعهدين بمرضى الزهايمر بمؤسسات الرعاية.



وقد شهدت جلسة العمل حضور عدد من المختصين في مرض الزهايمر والمتمثلين في الأستاذ في طب الأعصاب بمستشفى الرازي رياض قويدر ورئيسة جمعية الزهايمر بتونس ليلى علوان ورئيسة وحدة طب المسنين بمستشفى محمود الماطري سندس بكار والمديرة العامة بوزارة الصحة نادية فنينة بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة.



وخصّصت الجلسة للنظر في إدراج باب خاص يهمّ ضبط شروط إيواء المسنين المصابين بالزهايمر بمؤسسات الرعاية ضمن كراس الشروط المتعلّق بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السنّ التي تعمل الوزارة وفق مقاربة تشاركيّة على مراجعته.