تونس سجلت زيادة في حركة عبور مجالها الجوي بنسبة 7ر15 بالمائة مع موفي جويلية 2024

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سجلت تونس ارتفاعا بنسبة 7ر15 بالمائة في حركة عبور مجالها الجوي ، خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024، وعلى أساس سنوي، بعد ان بلغت العمليات المسجلة 35 ألف و 293 عملية.



وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات، وفق بيانات نشرها، أمس الاثنين، ان المطارات التي يقوم باستغلالها، سجلت مع موفي جويلية 2024، تطورا للحركة التجارية للنقل الجوي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 .





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وبلغ العدد الجملي لحركة الطائرات، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري ، في تونس، 44 ألف و 118 رحلة بنسبة نمو تناهز 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.



وسجل مطار تونس قرطاج الدولي، الذي تصدر قائمة حركة الطائرات، 33 ألف و 170 رحلة بنسبة تطور 3ر6 بالمائة في حين استقطب مطار جربة جرجيس 8 آلاف و 647 رحلة مما يعد تطورا بنسبة 2ر8 بالمائة.



وشهد مطار توزر نقطة تنظيم 275 رحلة مما شكل تطورا بنسبة 4ر55 بالمائة واستقطب مطار صفاقس طينة 920 1 رحلة مسجّلا تراجعا بنسبة 8ر4 بالمائة علما وان مطار طبرقة عين دراهم سجل، بدوره، تقلصا في الرحلات بنسبة 7ر9 بالمائة .