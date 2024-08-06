الاتحاد المنستيري يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 4 سبتمبر المقبل

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اعلن الاتحاد المنستيري امس الاثنين انه سيعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 4 سبتمبر المقبل بمقر بلدية المنستير وذلك على الساعة السابعة مساء.

وأورد الاتحاد في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أنّه سيتم خلال هذه الجلسة انتخاب هيئة مديرة جديدة بالنسبة للمدة النيابية القادمة.