تونس سجلت التصريح بإحداث اكثر من 1680 مشروعا بقيمة فاقت مليار دينار خلال النصف الأول من 2024

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أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ، ان المشاريع المصرح بها في تونس، خلال النصف الاول من سنة 2024 ، بلغت 1686 مشروعا بإجمالي استثمارات ناهزت قيمتها 051ر1 مليار دينار .



وأضافت الوكالة في بيانات وردت ضمن وثيقة تطور الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2024، ان هذه المشاريع ستتيح إحداث قرابة 18 الف و 129 موطن شغل علما وأن زهاء 1370 مشروعا تم التصريح بها في إطار الاحداثات الجديدة.





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وستمكن المشاريع التي تتصل بالمشاريع الجديدة من إحداث قرابة 11 الف موطن شغل وتطلبت التصريح بضخ قرابة 4ر377 مليون دينار من إجمالي المبالغ المصرح بإستثمارها خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأشارت الوكالة الى ان المشاريع التي تم التصريح في اطار عمليات التوسعة وتجديد المعدات تطلبت رصد قرابة 6ر673 مليون دينار خلال النصف الاول من العام الجاري علما وان عدد المشاريع قارب 313 مشروعا ستتيح، وفق التوقعات، احداث 7 الاف و 100 وظيفة.



وقاربت الإستثمارات المصرح بها في مجال الصناعات المصدرة كليا قرابة 4ر154 مليون دينار في حين وجهت 6ر896 مليون دينار نحو السوق المحلية.



وتقدر قيمة الإستثمارات المرصودة، في إطار المشاركة الاجنبية او مشاريع الشراكة، بنحو 258 مليون دينار وستتيح إحداث 6 الاف و 266 موطن شغل في ظل توقع احداث 181 مشروعا من بينها 111 مشروع ممولا بالكامل من قبل اجانب.



وقاربت حصة التونسيين من إجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من سنة 2024، نحو 793 مليون دينار وقد تم التصريح بإحداث 1505 مشروعا ستوفر قرابة 11 الف و 863 موطن شغل .



