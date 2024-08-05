مباشرة قضية عدلية إثر التفطن لتصريف مياه ملوثة بحوض ميناء "مارينا" بالمنستير

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باشر مركز الحرس البحري بالمنطقة البحرية بالمنستير، بإقليم الساحل، قضية عدلية موضوعها "تلوث مياه البحر"، وذلك إثر التفطن لتصريف أنبوب مياه الأمطار لمياه ملوثة وكريهة الرائحة، بحوض ميناء "مارينا المنستير" .



وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأنه تم التنسيق مع وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، لمعاينة الأنبوب ورفع عينة من المياه للتحليل، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة.





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وأوضحت أن مباشرة هذه القضية العدلية، يندرج في إطار متابعة القضايا البيئية وحماية المحيط البحري.



يشار الى أنه تم في نهاية الأسبوع المنقضي، تداول فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر أنبوبا يصرف مياها ملوثة في البحر، بالمنطقة السياحية "مارينا" بالمنستير.

