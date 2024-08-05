تواصل فعاليات مهرجان قابس الدولي ونجاح كبير لعرض الفنان رؤوف ماهر

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تتواصل بقصر المعارض بقابس فعاليات الدورة 39 لمهرجان قابس الدولي التي كانت قد انطلقت يوم 27 جويلية الفارط. وفيما كان الاقبال متواضعا على بعض سهرات هذا المهرجان، حققت بعض العروض الأخرى وكما كان منتظرا اقبالا جماهيريا كبيرا مثل ما هو الشأن لسهرة مغني الراب ALA والعرض الصوفي " التخميرة ".



كما تعد سهرة يوم السبت 03 أوت التي أحياها الفنان رؤوف ماهر من أنجح السهرات في هذه الدورة حيث أوفى هذا العرض بوعوده من حيث الاقبال ومن الناحية الفنية والتنظيمية وقضى الجمهور وقتا ممتعا مع الأغاني القديمة والجديدة لهذا الفنان الذي انتشرت أغانيه على نطاق واسع داخل البلاد وخارجها على غرار صنديدة وعروبية وخطافة والولادة.





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لقد نجح رؤوف ماهر وفي سنوات قليلة وبفضل أصالته وأخلاقه العالية وخطه الفني الواضح وأغانيه التي جمعت بين الكلمات عميقة المعاني والصوت واللحن الجميلين في أن يستحوذ على قلوب الجماهير من مختلف الفئات والمستويات العمرية فكانت عروضه ناجحة في كل المهرجانات التي تقع برمجته فيها ومن بينها مهرجان قابس الدولي.



وتتواصل الدورة 39 لمهرجان قابس الدولي التي تشتمل على 16 سهرة الى يوم 13 أوت ومن بين العروض المتبقية في برمجة هذه الدورة عرض مغني الراب KASO يوم 07 اوت وعرض الفنان مرتضى الفتيتي يوم 09 أوت وعرض " حبات الرمان " لعلياء بلعيد وناجحة جمال بمشاركة مجموعة حافظ زليط.

وفي المسرح سيكون جمهور قابس على موعد في سهرة يوم 10 أوت مع وجيهة الجندوبي من خلال عرض " BIG BOSSA " ومع مسرحية " ماعادش " لسماح الدشراوي يوم 12 أوت.