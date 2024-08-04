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سليانة: إندلاع حريق بجبل عين بوسعدية ببرقو

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صورة توضيحية
Publié le Dimanche 04 Août 2024 - 22:18 قراءة: 0 د, 21 ث
      
إندلع مساء اليوم الأحد، حريق بالغابة الشعراء وأشجار الصنوبر الحلبي بجبل عين بوسعدية التابعة لمعتمدية برقو من ولاية سليانة.

وأكد مصدر من الحماية المدنية لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، تواصل بالتعاون مع أعوان الغابات مجهوداتها للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره في الجبل المعروف بتضاريسه الوعرة.

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يذكر أن حريقا اندلع الإربعاء الفارط بجبل مزاتة بمعتمدية برقو وأتلف أكثر من هكتار نسيج غابي


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