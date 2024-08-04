فاروق بوعسكر: هيئة الانتخابات تلقت حاليا 4 مطالب ترشح منقوصة الشروط

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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الهيئة تلقت إلى غاية الآن 4 مطالب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024.

وأكد اليوم في تصريح ل(وات) أن هذه الترشحات المودعة لدى الهيئة //منقوصة من بعض الشروط//.

وأشار إلى أن مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا يوم 11 أوت الجاري للإعلان عن القائمة المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم أوليا.

وانطلقت فترة قبول الترشحات يوم 29 جويلية الماضي وتستمر إلى يوم 6 أوت الجاري على الساعة السادسة مساء.



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وأفاد بوعسكر أن الهيئة ستتثبت في مطالب الترشح للتأكد من احترام كل شروط الترشح أيام 7 و8 و9 و10 أوت الجاري، لكنها ستلفت نظر أي مترشح كتابيا إذا لاحظت أن عليه التدارك خلال 48 ساعة من إعلامه في بعض المسائل المتعلقة بالتزكيات، مثل عدم احترام المترشح لشرط جمع 10 آلاف تزكية في 10 دوائر على أن يكون هناك 500 تزكية على الأقل في كل دائرة.



وقال بوعسكر إن الهيئة ستعلن عن القائمة النهائية للمترشحين يوم 4 سبتمر المقبل بعد استكمال مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية من قبل المترشحين الذين رفضت مطالبهم أوليا.



ومنذ فتح باب الترشحات يوم 29 جويلية الماضي تقدم 4 مرشحين بمطالب الترشح للانتخابات الرئاسية وهم فتحي خميس كريمي، وليلى الهمامي، ويسري سليمان، كما تقدمت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الموقوفة على ذمة قضايا بملف ترشحها.

