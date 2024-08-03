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مباراة ودية: فوز النادي الصفاقسي على الأولمبي الباجي بثلاثية نظيفة

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Publié le Samedi 03 Août 2024 - 12:04 قراءة: 0 د, 33 ث
      
فاز النادي الصفاقسي على الأولمبي الباجي بنتيجة 3-0 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت بحمام بورقيبة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
وجاءت ثلاثية فريق عاصمة الجنوب عن طريق فراس السكوحي ومحمد إسلام القاسمي وفابيان وينلاي.

وهي المباراة الودية الثانية للنادي الصفاقسي ضمن هذا التربص الاعدادي بعد انهزامه الثلاثاء الماضي أمام نجم المتلوي بنتيجة 0-1. كما تعد الودية الثانية للأولمبي الباجي بعد تعادله يوم الخميس الماضي مع الملعب التونسي بنتيجة 1-1 بعين دراهم.
...

ومن المقرر أن يجري النادي الصفاقسي مباراة ودية ثالثة يوم الأربعاء القادم بباردو امام الملعب التونسي في حين سيخوض الأولمبي الباجي وديته الثالثة يوم الاثنين المقبل بطبرقة أمام النادي الافريقي.


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