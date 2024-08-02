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بعد مسابقة الزوجي ... الاصابة تحكم على انس جابر بالانسحاب من منافسات الفردي في بطولة واشنطن للتنس

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Publié le Vendredi 02 Août 2024 - 06:35 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انسحبت أنس جابر المصنفة 16 عالميا من منافسات الفردي لبطولة واشنطن للتنس ذات 500 نقطة بسبب اصابة في الكتف قبل مباراتها امام الامريكية روبين مونتغومري المصنفة 131 عالميا لحساب الدور ثمن النهائي.

وكانت نفس الاصابة حكمت على جابر بالانسحاب ايضا من مسابقة الزوجي التي كانت تخوضها رفقة زميلتها الاسبانية باولا بادوسا قبل مباراة الدور ربع النهائي امام الثنائي المتكون من النرويجية اولريك ايكيري والاستونية انغريد نيل.
يذكر ان بطولة واشنطن تعد مرحلة تحضيرية لبطولة امريكا المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" التي تنطلق منافساتها يوم 26 أوت الجاري وتستمر الى غاية 8 سبتمبر القادم.
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