توزر: الدورة 31 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب: برنامج متنوع بين الورشات والفعاليات الثقافية والتنشيطية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a9165eb61911.70053545_kmlogfejpqhni.jpg width=100 align=left border=0>

تقام فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 31 بولاية توزر في مجموعة من الفضاءات الداخلية المتمثلة في المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية والفضاءات الخارجية منها المنتزهات والفضاءت الترفيهية التي ترتادها العائلات وذلك ببرنامج متنوع يجمع الورشات والفعاليات الثقافية والتنشيطية.



ونظمت المكتبة الجهوية ضمن هذا البرنامج ورشة تحسيسية حول الادمان الالكتروني احتضنتها المكتبة الجهوية صباح اليوم الثلاثاء فيما تتواصل مختلف الأنشطة إلى نهاية شهر أوت. وتؤثث في هذا السياق المكتبات العمومية وعددها عشرة موزعة في مختلف معتمديات الولاية أنشطة المهرجان بورشات موجهة للأطفال والكهول واليافعين وفق مديرة المكتبة الجهوية ابن الشباط بتوزر معالي الشتوي.





...



وأوضحت في تصريح لوات أن الورشات التي انطلقت منذ مفتتح شهر جويلية اهتمت بالكتاب بهدف الترغيب في المطالعة وحفلات توقيع كتب وإصدارات جديدة الى جانب ورشات متنوعة للأطفال تعلقت بالإدمان الالكتروني والسلامة المرورية وثقافة النظافة فضلا عن ورشات الرسم والبراعات اليدوية والحصص التوعوية التثقيفية. كما تحتضن المنتزهات عدة أنشطة خارجية تكون في الغالب أنشطة مسائية تتراوح بين العروض التنشيطية والمطالعة الجماعية والمسابقات الثقافية وفق المصدر ذاته مؤكدة أن مختلف هذه الأنشطة شهدت توافد عدد كبير من الأطفال باعتبار أن مصيف الكتاب تحول إلى متنفس لعدد كبير منهم.



وكانت ورشة اليوم نشطتها الأخصائية رحمة بوعلاق واهتمت بالإدمان الالكتروني وطرق معالجته وذلك بالنظر إلى مخاطر الإدمان وآثاره النفسية والبدنية. ولفتت الأخصائية إلى أن مثل هذا الإدمان يمكن السيطرة عليه والتخفيف من درجة التعلق بالأجهزة الالكترونية الحديثة لدى الأطفال والصغار. وقدمت في هذه الورشة بعض الحلول للأمهات للسيطرة على تعلق ابنها بالأجهزة الحديثة معرجة على بعض المخاطر النفسية والبدنية نافية أن يكون التعلق بها سببا في الإصابة بطيف التوحد.