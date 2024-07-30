قبلي: تنظيم جلسة عمل للمجلس الجهوي للنظر في اشكاليات قطاع النقل العمومي والاستعدادات للعودة المدرسية

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خصصت جلسة العمل التي عقدها المجلس الجهوي لولاية قبلي مع ممثلي قطاع النقل العمومي بالجهة، لتدارس اشكاليات القطاع والوقوف على اهم الاستعدادات للعودة المدرسية، وفق رئيس المجلس بلقاسم بن سعيد.



واوضح بن سعيد صباح اليوم الثلاثاء لصحفي "وات" ان الجلسة مكنت من مزيد الالمام باشكاليات قطاع النقل العمومي المتمثلة اساسا في تهرم الاسطول، حيث لا يقل عمر الحافلة عن 10 سنوات ويتجاوز اقدمها ال25 سنة، الامر الذي فاقم من الاعطاب المتكررة لهذه الحافلات، وادى الى خروج البعض منها عن الخدمة، ما تسبب في الغاء الكثير من الرحلات والخطوط على غرار الخط الرابط بين ولايتي قبلي وقفصة وقبلي وسوسة

واضاف ان هذه الاعطاب المتكررة، ادت ايضا الى تذبذب سفرات النقل التلمذي، حيث يضطر السائقون الى القيام باكثر من رحلة صباحية لتامين وصول التلاميذ من قراهم الى مؤسساتهم التعليمية او العودة اليها مساء، مع ما تسجله هذه الرحلات من تاخير يؤدي احيانا الى تاخر التحاق التلاميذ بالمعاهد وما يترتب عن ذلك من اشكاليات خاصة خلال فترة الامتحانات



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واشار بن سعيد الى عدم ابرام صفقات لاقتناءات جديدة منذ سنة 2018، علاوة عن غياب وغلاء قطاع الغيار، مما ادى الى صعوبة اتمام اعمال الصيانة للكثير من الحافلات، فضلا عن النقص الكبير المسجل في الموارد البشرية من سائقين وقباض وعمال بورشات الصيانة

كما تمت الاشارة خلال الجلسة الى تمكن الشركة الجهوية للنقل من اصلاح 7 حافلات خلال صائفة 2023، بدعم من فريق صيانة من المستودع المركزي للشركة بقابس، والتحضير لانجاز دورة ثانية في مجال الاصلاح والتكوين بمعاضدة فريق مماثل ستمكن من اصلاح حافلات اخرى، الى جانب التعهد من قبل مسؤولي هذه الشركة بالعمل قدر الامكان على تجاوز الاشكاليات التي تشهدها مختلف الخطوط مع العودة المدرسية وعلى تمكين ولاية قبلي من حافلتين او ثلاث حافلات الى حين تسلم الحافلات الجديدة في اطار الصفقة الممضاة مع الطرف الفرنسي