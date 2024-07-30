أولمبياد باريس 2024: تأجيل منافسات الترايتلون للرجال إلى يوم غد بسبب مخاوف بشأن جودة المياه في نهر السين

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تأجلت منافسات الترايتلون للرجال في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" اليوم الثلاثاء وذلك بسبب مخاوف بشأن جودة المياه في نهر السين الذي تجرى عليه المنافسات بعدما تم إلغاء تدريبات السباحين المشاركين في الأولمبياد يومي الأحد والإثنين.

وتم اتخاذ قرار بتأجيل سباق الرجال، الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي إلى يوم غد الأربعاء.

كما تمت إعادة جدولة السباق ليقام في الساعة الحادية عشرة إلا الربع صباح غد الأربعاء بالتوقيت المحلي، بعد سباق السيدات الذي من المقرر أن يقام في الساعة الثامنة صباحا.

وقال الاتحاد العالمي للترايتلون في بيان له أنه من الممكن إقامة الفعاليات يوم الجمعة القادم، إذا لم يتم إجراء أحد السباقين أو كلاهما لأي سبب طارئ.



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وأضاف البيان، أن الاختبارات التي أجريت على مياه نهر السين اظهرت أن جودة المياه لم توفر ضمانات كافية للسماح بإقامة السباق.

