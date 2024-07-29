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أريانة: رفع 500 طن من الاترية ومسح المساحات البيضاء في إطار حملة جهوية للنظافة بسيدي ثابت

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رفع 500 طن من الاترية
Publié le Lundi 29 Juillet 2024 - 19:19 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكنت بلدية سيدي ثابت، معززة بآليات تابعة لعدد من بلديات ولاية أريانة، من رفع كميات من الاتربة والفواضل المختلفة تعادل اكثر من 20 حمولة شاحنة، وبكمية تقدر ب500 طن، وذلك بمنطقة البكري من معتمدية سيدي ثابت.

وتمكنت البلدية في إطار الحملة الجهوية للنظافة، من مسح الاراضي البيضاء والمفترقات الداخلية وقلع الاعشاب الطفيلية والاشواك من حواشي الطرقات والارصفة، وذلك بالاعتماد على عملة البلديات والادارة الجهوية للتجهيز.
وتم في منطقة سيدي ثابت، تعهد شبكة التطهير بكل من الاريج وحي المنجي سليم، بواسطة الة شفط تابعة لبلدية رواد، وتقليم الاشجار بالمنتزه العائلي المحاذي للمعتمدية من طرف فريق البستنة لبلدية اريانة.
...

وواكب هذه الحملة، كل من الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون ولاية اريانة، مرفوقا بعدد من ممثلي الادارات المعنية وعدد من بلديات الجهة.



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