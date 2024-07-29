سيدي بوزيد| الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل تستعرض صعوبات تنظيم الدورة الأربعين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a7b81575ece8.95232889_fnhiopqlgmkej.jpg width=100 align=left border=0>

عقدت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد اليوم الإثنين ندوة صحفية طرحت خلالها أهم المشاكل والصعوبات التي تعيق تنظيم الدورة 40 للمهرجان.



وبين مدير المهرجان سامي غابري في تصريح لوات، أن الصعوبات والمشاكل التي تعيق تنظيم الدورة 40 للمهرجان الذي من المقرر أن يلتئم أواخر شهر أوت القادم متعددة، منها بالأساس ضعف الميزانية التي تراجعت لما يقارب ربع ميزانية الدورات السابقة، إضافة إلى الديون المتخلدة لدى الهيئة والتي تتمثل في منح امتنعت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عن تقديمها للهيئة المديرة للمهرجان وفق قوله، رغم الاتفاقيات المسبقة. كما تحدث مدير المهرجان عن عدة صعوبات تنظيمية ولوجيستية منها عدم توفير السكن للضيوف الوافدين على مدينة المكناسي وتعقيد الإجراءات الإدارية، والمماطلة في الاجابة على المطالب التي وجهت منذ شهر مارس الفارط لمختلف الإدارات ذات العلاقة بتنظيم المهرجان.





...



ولفت إلى أن الفقرات المنتظرة للمهرجان الذي سينتظم بداية من يوم 27 أوت إلى غاية 1سبتمبر القادم بمشاركة فرق من ليبيا والجزائر والأردن والمغرب ومن مختلف الولايات من تونس ستتمثل في قرية سياحية تضم مجموعة من الخيمات مخصصة لفقرات العرس التقليدي والأكلة الشعبية والغناء والشعر البدوي واللباس التقليدي وعروض الفروسية وأنشطة للأطفال وندوات وورشات وحفلات فنية. كما سيتم تنظيم معرض تجاري وكرنفال في المدينة وسباقات للخيول العربية والخيول البربرية وتنشيط للمدينة وعروض أخرى يومية فنية وثقافية ورياضية بالشراكة مع عدد من الأطراف.