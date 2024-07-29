جلسـة عامة بالبرلمان غدا الثلاثاء للنظر في تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية

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يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مشروع قانون عدد 60/2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها



ويعقد المجلس جلسة ثانية الأربعاء، وفق ما ورد في بلاغ للبرلمان، بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتــعمير للمساهمة في تـمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتــصادية (عدد 61/ 2024).





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ويتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء أيضا النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف (عدد 62/ 2024).

حلا



