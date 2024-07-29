رئاسية 2024: في اليوم الاول من فترة تقديم الترشحات...فتحي خميس كريمي يقدم ملف ترشحه منقوصا

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قدم اليوم الاثنين فتحي خميس كريمي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024 ، دون ان يستكمل الوثائق المطلوبة



وكانت هيئة الانتخابات قد فتحت اليوم اجال تقديم الترشحات للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية لتتواصل هذه الفترة الى غاية يوم 6 اوت القادم.





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وقال فتحي خميس الكريمي في تصريح اعلامي بعد تقديم ملف ترشحه انه يبلغ من العمر 59 سنة وهو عامل يومي وامني معزول،مضيفا انه ''اختار الترشح لهذه الانتخابات وخوض هذه التجربة لتطبيق بعض افكاره التي يرى فيها السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية" وفق تعبيره



واضاف انه كان شارك في الانتخابات الرئاسية الفارطة (2019)، لافتا الى ان ملف ترشحه الذي قام بتقديمه صباح اليوم قد شهد نقصا بخصوص وثيقة ثبوت الجنسية على مستوى الجد من جهة الوالدين ونقصا في عدد التزكيات حيث وصل الى حد الان الى 5000 تزكية مؤكدا انه سوف يقوم باستكمال جميع وثائق ملفه قبل نهاية الاجال

