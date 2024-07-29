غدا محكمة الاستئناف تنظر في ملف الاعلامي مراد الزغيدي

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ستنظر غدا الثلاثاء 30 جويلية هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستىناف بتونس ،في استئناف الاعلامي الموقوف مراد الزغيدي الذي حوكم بعام سجنا على خلفية تدوينات ونشر معطيات...



يذكر انه تم إيقاف الزغيدي وبرهان بسيس خلال شهر ماي الماضي وصدرت في حقهما بطاقتا ايداع بالسجن وباحالتهما على المجلس الجناحي حوكم برهان بسيس بستة أشهر من أجل جريمة تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وارسال واعداد الاخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، كما قضي كذلك في شأنه بستة أشهر أخرى في جريمة ثانية من اجل استعمال أنظمة معلومات و إشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير تشويه سمعته والإضرار به ماديا و معنويا.

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يذكر انه تم إيقاف الزغيدي وبرهان بسيس خلال شهر ماي الماضي وصدرت في حقهما بطاقتا ايداع بالسجن وباحالتهما على المجلس الجناحي حوكم برهان بسيس بستة أشهر من أجل جريمة تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وارسال واعداد الاخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، كما قضي كذلك في شأنه بستة أشهر أخرى في جريمة ثانية من اجل استعمال أنظمة معلومات و إشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير تشويه سمعته والإضرار به ماديا و معنويا.

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كما أدانت هيئة المحكمة كذلك مراد الزغيدي وقضت في حقه بالسجن بستة أشهر من أجل جريمة تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وارسال واعداد الاخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، كما قضي كذلك في شأنه بستة أشهر أخرى في جريمة ثانية من اجل استعمال أنظمة معلومات و إشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير تشويه سمعته والإضرار به ماديا و معنويا فأستئنفا الحكم حيث حوكم برهان بسيس استئنافيا ب8 أشهر سجنا عوض عام سجنا ...