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برهان بسيّس يمثل اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية لمحكمة الاستئناف

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Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 12:16 قراءة: 0 د, 43 ث
      
نظرت صباح اليوم الجمعة هيئة الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس في الطعون المرفوعة ضد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الاعلامي برهان بسيس مدة عام واحد، وذلك بحساب ستّة أشهر سجنا عن كل واحدة من القضيتين في حقه. وقد قررت الدائرة بعد استنطاق بسيس وسماع مرافعات المحامين حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.


وللاشارة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الاعلامي برهان بسيس مع احالته على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج وارسال واعداد الأخبار واشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير واستعادة أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعت.
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وقضت الدائرة الابتدائية المتعهدة بالملف بسحن بسيس مدة ستّة أشهر عن كل واحده من القضيتين المنشورتين في حقه، قبل أن يقرر استئناف الحكمين واللذين طعنت فيهما أيضا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.


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