مبارزة- التونسية ياسمين دغفوس تفوز على الجزائرية زهرة بن كحلي وتصعد الى الدور السادس عشر

تاهلت التونسية ياسمين دغفوس الى الدور السادس عشر لمسابقة المبارزة في اختصاص "السابر" ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 اثر فوزها اليوم الاثنين على الجزائرية زهرية بن كحلي بنتيجة 15-12.وستواجه دغفوس في الدور السادس عشر الفرنسية سارة بلازير التي كانت معفاة من خوض الدور الاول.