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مبارزة- التونسية ياسمين دغفوس تفوز على الجزائرية زهرة بن كحلي وتصعد الى الدور السادس عشر

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@CNOT
Publié le Lundi 29 Juillet 2024 - 09:16 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تاهلت التونسية ياسمين دغفوس الى الدور السادس عشر لمسابقة المبارزة في اختصاص "السابر" ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 اثر فوزها اليوم الاثنين على الجزائرية زهرية بن كحلي بنتيجة 15-12.

وستواجه دغفوس في الدور السادس عشر الفرنسية سارة بلازير التي كانت معفاة من خوض الدور الاول.


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