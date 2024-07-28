الالعاب الاولمبية 2024 - ندوة صحفية غدا بباريس لفارس الفرجاني المتوج بفضية مسابقة المبارزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a6ad830a5c84.31348838_mljfhnkqipgeo.jpg width=100 align=left border=0>

اثار تتويج المبارز التونسي فارس الفرجاني امس بالميدالية الفضية في منافسات المبارزة ضمن الالعاب الاولمبية 2024 التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس اهتماما كبيرا لدى عدد من وسائل الاعلام الوطنية والدولية التي تغطي الاولمبياد باعتبار قيمة التتويج الذي حققه فارس الفرجاني ونظرا لانه اول رياضي عربي وافريقي يتوج بميدالية في الالعاب الاولمبية 2024.





وافاد مصدر من الوفد الرياضي التونسي بباريس انه لاتاحة الفرصة لمزيد تواصل الاعلاميين مع البطل التونسي فارس الفرجاني الذي فاز بالميدالية الفضية وهي الميدالية عدد 16 في تاريخ تونس مع الاولمبياد واتاحة المجال لوسائل الاعلام الدولية لمزيد التعرف على البطل التونسي وخلفيات تميزه وافاق برامجه حرص مسؤولو الوفد الرياضي التونسي بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للالعاب على برمجة ندوة صحفية للمبارز فارس الفرجاني غدا على الساعة الثانية بعد الزوال بالتوقيت المحلي بالمركز الاعلامي الرئيسي الدولي بباريس( قاعة لاسين ). و فضلا عن اعضاء الوفد الاعلامي التونسي ستكون الندوة الصحفية مفتوحة لممثلي وسائل الاعلام العربية و الافريقية ومن مختلف القارات من المعتمدين لتغطية الالعاب



...





ويذكر من جهة اخرى ان برنامج مشاركات الرياضيين التونسيين يوم الاثنين سيكون كالاتي /

الاثنين 29 جويلية 2024



المبارزة بالسيف سلاح "السابر"

س 8 صباحا : الدور الاول

التونسية ياسمين دغفوس تواجه الجزائرية زهرة نورة كحلي

سباق التجديف وزن خفيف (دورة التدارك)

س 10 صباحا : خديجة الكريمي وسلمى الذوادي (المجموعة الثانية)

س 8 و30دق صباحا: محمد الطيب (سكيف فردي)



السباحة: تصفيات سباق 800 متر سباحة حرة

س 10 و 28 دق : احمد الجوادي (المجموعة الثالثة)