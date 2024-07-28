ثلاث حرائق بباجة تاتي على اكثر من 7 هكتارات من الأشجار والمساحات الغابية

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اتت ثلاث حرائق اندلعت اليوم الأحد بالنشيمة من معتمدية تيبار وأولاد قاسم وزاقة بمعتمدية نفزة من ولاية باجة على أكثر من 7 هكتارات من المساحات الغابية من غابة شعراء وأشجار صنوبر وكالتوس ونباتات غابية مختلفة



كما أدت إلى عدد من الخسائر فى ممتلكات السكان ومنها سور من التين الشوكي لأحد المنازل.





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وقد بين المدير الجهوى للحماية المدنية بباجة العميد معز بن خليفة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم اخماد الحرائق المذكورة ومنع وصولها الى السكان

وأشار إلى أن حريق دوار التحايحية بمنطقة زاقة بنفزة الذى أتى على 3 هكتارات من أشجار الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء وعلي سور أحد المنتزل من التين الشوكي فى مرحلة التبريد حاليا

وأكد أيضا أن حريق منطقة أولاد قاسم بنفزة فى طور الحراسة حتى لا يعيد الاشتعال ، وقد أدى إلى احتراق الغطاء الغابي على مساحة هكتارين فى حين تمت السيطرة بالكامل على حريق منطقة النشيمة بتيبار الذى أتى بدوره على 2 هكتار من أشجار الكاليتوس خاصة.

ولفت إلى أنه لم يتم إلى حد الآن تحديد أسباب هذه الحرائق .

